Geçmişte yüksek binaların ihtiyaç olduğunu ama bugün bakıldığında şehirlerin silüetini bozan, bilhassa kentsel dönüşümde, yüksek binaları istemediklerini belirten Bakan Kurum, 'Kentsel dönüşüm yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı.' ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Cumartesi günü İstanbul'da 5 Millet Bahçesi'nin açılacağını açıkladı.

BAKAN Kurum'un açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:

*Bugün için 5-5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. 2025'te 7,5 milyon yapıya ulaşıyor. Bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz şart. Kentsel dönüşümde stratejimiz şu, kesinlikle imar artışı olmayacak, imar artışı olacaksa eğer yüzde 20-25'i geçmeyecek. Ülkemizin şehirlerinin önümüzdeki 50 yılını planlamak istiyoruz.



"YÜKSEK BİNA YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"



*Belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz, yüksek katlı bina kesinlikle istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.

"2050'DE DENİZLERDE PLASTİK ATIK MİKTARININ BALIKLARI GEÇECEK"



*2050'de denizlerde plastik atık miktarının balıkları geçecek

"SIFIR ATIKLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME YAPIYORUZ"



*Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz, buna teşvik getiriyoruz, depozito uygulaması getiriyoruz

"TÜRKİYE'DE BİR KİŞİ YILDA ORTALAMA 440 PLASTİK POŞET KULLANMAKTA"



*Türkiye'de bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanmakta. Poşetleri ücretli hale getirerek kişi başı kullanımı 2019'da 440 adetten 90'a, 2025 yılında ise 40'a düşürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle yüzde 90 tasarruf sağlamış olacağız.

"HEDEFİMİZ 81 İLDE EN AZ BİR MİLLET BAHÇESİ YAPMAK"



*Sadece İstanbul'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 artırıyoruz"

"ANKARA'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRACAĞIZ"



Ankara'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 7-8 artacak.

CEZALAR 5 KAT ARTIYOR

*Deniz kirliliğine neden olan firmalara, gemilere de cezai işlemin miktarını 5 kat artırıyoruz. Kimse bizim denizlerimizi kirletmesin.

Bakan Kurum 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapıldığını belirterek, Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi'nin yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum açıklamasının devamında şunları kaydetti: Cumartesi günü 5 millet bahçesi açılışını yapacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı (Zeytinburnu) ve Ataköy Baruthane Millet Bahçeleri açılışı yapılacak.

*Kapadokya'da 100 kaçak yapı tespit ettik. Yıkım işlemi süreci başlattık, ilgililer ile ilgili suç duyurusunda bulunduk.