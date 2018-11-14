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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 13:04

Son dakika: Biruni Üniversitesi'nde oksijen tüpü patladı

Zeytinburnun'nda bulunan Biruni Üniversitesi'nde laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişi hafif yaralandı.

İlk belirlemelere göre üniversitenin laboratuvarında oksijen tüpünden kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamada bir akademisyen ile öğrenci yaralandı.

Ayrıntılar gelecek...

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