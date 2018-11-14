Son dakika: Biruni Üniversitesi'nde oksijen tüpü patladı

İlk belirlemelere göre üniversitenin laboratuvarında oksijen tüpünden kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamada bir akademisyen ile öğrenci yaralandı.
Ayrıntılar gelecek...
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İlk belirlemelere göre üniversitenin laboratuvarında oksijen tüpünden kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamada bir akademisyen ile öğrenci yaralandı.
Ayrıntılar gelecek...
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