CHP ve FETÖ medyası harekete geçti! Bayat senaryo yine sahnede

Türkiye'deki huzuru bozmak için en ufak detayı dahi kullanan karanlık odakların son girişimleri de netice vermedi. Sosyal medya üzerinden körüklenen nefret söylemleri ile toplumun hassas fay hatlarına çalışanlar amaçlarına ulaşamadı. Birçok kez Türkiye'nin acı tecrübelerle tanık olduğu mühendislik girişimleri ile darbelere ve toplumsal kaotik olaylara zemin hazırlandı. 28 Şubat darbe girişimi ile Gezi şiddet eylemleri sürecinde başvurulan en bilindik yöntemler, oyuncuları değişse de senaryosu aynen sahnelenmeye devam ediyor.

DEFTERİ ÇOKTAN KAPANMIŞ ANT KARARI İLE BAŞLADI

İlköğretim de öğrenci andı okunmaması kararına karşı Danıştay'ın verdiği skandal karar ile başlayan Edirne'de üniversite öğrencisi Emine Şahin'e atfedilen "Atatürk ilah değildir" provokasyonu ve dün Tekirdağ'da kimliği meçhul çarşaflı bir kadının balta ile Atatürk heykeline saldırmasıyla devam eden sistematik provokasyonlar zinciri amacına ulaşamadan deşifre edildi.

KİMLER KURGULUYOR?

Toplum mühendisliği girişimler amacına ulaşamasa da bu olayları bahane eden ve kendilerine laik-Kemalist diyen bir çok seküler provokatör, bazen taraftar kılığında bazen ev hanımı bazen de öğrenci kılığında aynı yerden talimat alarak saklandıkları karanlık profillerden, Atatürk'ü överken dine, dindarlara da ağza alınmayacak hakaret ve tehditler savuruyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI

Atatürk üzerinden toplumda yeniden "laik-dinci" kutuplaşması oluşturmaya çalışan FETÖ ve CHP medyası, sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplarla bu gerilimi tırmandırdı. Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın hastaneden taburcu edilen yazar Kadir Mısıroğlu'na yaptığı insani ziyareti bile Atatürk düşmanlığı gibi gösteren bu çevreler seçimlere kısa bir süre kala toplumsal gerilimi tırmandırmaya çalışıyor.

'ATATÜRK İLAH DEĞİLDİR' İLE SEMBOLLEŞTİRİLDİ AMA GERÇEK 2 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Edirne'de de 10 Kasım anma törenlerinin yapıldığı alana giden üniversite öğrencisinin "Atatürk ilah değildir" dediği için tutuklandığı haberiyle bir anda Türkiye iki bölündü. Sosyal medya üzerinde başlayan tartışmalar sürer ken 'Atatürk ilah değildir' 'Hashtag' açıldı. 'Hashtag'in Amerika'nın Florida eyaletinden açıldığı ortaya çıktı.

ATATÜRK'E HAKARET YOK

Emine Şahin isimli öğrencinin 10 Kasım anma törenleri esnasında adını anmadığı Atatürk'e hakaret iddiasıyla tutuklanırken gerçek ise iki gün sonra anlaşıldı. Cezaevinde Emine Şahin ile görüşen avukatlar tören sırasında yolda yürürken "bu kıyamdır" diye kendi kendine mırıldandığı, ve Atatürk'ün ismini dahi anmadığı ve o esnada orada bekleyen polis memurunun müdahale ederek Şahin'le tartıştığı olayın tamamen işgüzar polis memurlarınca tırmandırıldığı ortaya çıktı.



HEYKELE SALDIRDI!

Dün de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen çarşaflı bir kadın, Atatürk Anıtı'na geldi ve elindeki balta ile heykelin ayak kısmına vurmaya başladı. Daha sonra yakalanıp gözaltına alınan kadın emniyete götürüldü. Ancak evli ve 30 yaşındaki Çiğdem B'nin bu provokasyonu neden yaptığı kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bir kadının Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline elindeki baltayla vurarak zarar verdiği ihbarı üzerine, emniyet görevlilerinin titiz bir çalışma yürüttükleri ifade edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirlenen kadın şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bir kadının Çorlu İlçesi Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na elindeki balta ile vurarak zarar verdiği yönünde gelen ihbar üzerine, olay yerine intikal eden Emniyet görevlileri, olay yerini gören tüm kameraları incelemiş, yapılan titiz çalışmalar sonucunca bahse konu kişi olayda kullandığı balta ile birlikte emniyet görevlilerince yakalanmıştır. Psikolojik sorunları olduğu anlaşılan Ç.B. isimli şahıs, savcılık talimatı ile gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."