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  • 14.11.2018 11:29
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 11:36

'da akılalmaz olay! Böyle tezgah görülmedi...

'da bir minibüste iki mısır tezgahına özel düzenekle gizlenmiş 53 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

BÖYLESİ NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Gölbaşı uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüsün bagaj kısmındaki iki mısır tezgahının üst kısmının özel bir düzenekle kaldırılabildiğini tespit etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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