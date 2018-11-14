BÖYLESİ NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Gölbaşı uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüsün bagaj kısmındaki iki mısır tezgahının üst kısmının özel bir düzenekle kaldırılabildiğini tespit etti.
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