28 Şubat süreci öncesi sahnelenen tiyatronun bir benzeri son günlerde yine oynanmaya başladı. Önce Atatürk'ün vefatının 80'inci yılı olan 10 Kasım törenlerinde Edirne'de, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen çarşaflı bir kadının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de Tekirdağ'da yine çarşaflı bir kafın yanında getirdiği balta ile Atatürk Anıtı'na saldırdı.

ÇARŞAFLA ALGI YARATILIYOR

Muhafazakar kesimin bu saldırıları gerçekleştirdiği algısı yaratılarak toplumun içine nifak tohumu ekilmeye çalışılıyor. Yapılan bu saldırılar tıpkı 28 Şubat Postmodern Darbe dönemi başlangıcında sergilenen tiyatroyu anımsatıyor. Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi ile başarılamayan ve sonuçlandırılamayan süreç, şimdi de bu yöntem ile bir kez daha oynanıyor.

İŞTE TEKİRDAĞ'DA YAŞANANLAR

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

YAZI BIRAKIP KAÇTI

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk Anıtı'na bir yazı da bıraktığı görüldü.

POLİS ARIYOR

İçeriği açıklanmayan yazı, polis tarafında alınırken, kaçan kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırıyla ilgili emniyet mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizlerin hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir" diye konuştu.