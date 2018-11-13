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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 16:45

Atatürk heykeline çıkan balici linç edildi

Adıyaman'da, Atatürk heykeline çıkan ve uçucu madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüpheli linç edildi.

Atatürk heykeline çıkan balici linç edildi

Adıyaman'ın Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü.

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