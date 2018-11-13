Atatürk heykeline çıkan balici linç edildi

Adıyaman'ın Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü.
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Adıyaman'ın Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü.
PROVOKASYON DÜĞMESİNE KİM BASTI? / HABERi OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
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