Türkiye'nin en önemli erkek oyuncuları arasında yer aldı. Akıllardan çıkmayan replikleri ile hafızalara kazındı. Erdal Beşikçioğlu, sanattaki hassasiyetini memleket aşkına da taşıdı. Sabah gazetesine röportaj veren Beşikçioğlu, önemli açıklamalar yaptı:
DOLAR VURGUSU
"Dolar yükseldiği dönemde paramı Türk Lirası'nda tuttum. Dolara çevirmedim, çevirmeyi bile düşünmedim. Ülkemizin daha iyi olmasını isterim her zaman. 'Aynı gemide değiliz' de ne demek? Hepimiz aynı gemideyiz. Yöneticilere oy vermiş olun ya da olmayın; Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek ve korumak zorundayız. Başka Türkiye yok. Birlik ve beraberliğimiz için de ne gerekirse yaparım." Ancak bu açıklamalar Türkiye karşıtı üst aklın tepkisini topladı! Gezi zekalılar, ünlü oyuncuyu sosyal medyada linç etmeye kalkıştı. Karanlık kitle Beşikçioğlu için şu yorumları yaptı:
"Aç mı kaldın Behzat Ç. İşsiz mi kaldın acep."
"Sen de artık Diriliş'te bir rol kaparsın."
"Çok yalakasın."
"Seninle aynı gemide değilim."
DESTEK ÇIĞ GİBİ
Beşikçioğlu'nun açıklamaları vatan-millet sevdalısı kesimlerden ise büyük destek aldı:
Helal sana. Hiç değilse ülkesini savunuyor.
Tek suçu ülkesini sevmek.
Erdal Beşikçioğlu'na sonuna kadar destek.
Seninle aynı gemide olmaktan mutluluk duyarım.
DOLAR VURGUSU
"Dolar yükseldiği dönemde paramı Türk Lirası'nda tuttum. Dolara çevirmedim, çevirmeyi bile düşünmedim. Ülkemizin daha iyi olmasını isterim her zaman. 'Aynı gemide değiliz' de ne demek? Hepimiz aynı gemideyiz. Yöneticilere oy vermiş olun ya da olmayın; Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek ve korumak zorundayız. Başka Türkiye yok. Birlik ve beraberliğimiz için de ne gerekirse yaparım." Ancak bu açıklamalar Türkiye karşıtı üst aklın tepkisini topladı! Gezi zekalılar, ünlü oyuncuyu sosyal medyada linç etmeye kalkıştı. Karanlık kitle Beşikçioğlu için şu yorumları yaptı:
"Aç mı kaldın Behzat Ç. İşsiz mi kaldın acep."
"Sen de artık Diriliş'te bir rol kaparsın."
"Çok yalakasın."
"Seninle aynı gemide değilim."
DESTEK ÇIĞ GİBİ
Beşikçioğlu'nun açıklamaları vatan-millet sevdalısı kesimlerden ise büyük destek aldı:
Helal sana. Hiç değilse ülkesini savunuyor.
Tek suçu ülkesini sevmek.
Erdal Beşikçioğlu'na sonuna kadar destek.
Seninle aynı gemide olmaktan mutluluk duyarım.
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