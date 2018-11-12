Taksici'den UBER şoförüne: Bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım

Atatürk Havalimanı'nda biri turist iki kadın, uygulamadan UBER aracı çağırdı. O esnada UBER sürücüsünün kadınların valizini bagaja koyduğunu gören ve taksi durağı kahyası olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir şahıs, aracın bagajını kapatmaya çalıştı. Sürücünün cep telefonuyla kayıt yaptığını görerek tepki gösteren şahıs, önce telefonu elinden almaya çalıştı.
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