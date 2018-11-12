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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 11:45

Teslim olan teröristin ifadeleri kan dondurdu! Gençleri ve çocukları tecavüze hazır hale getirmek için...

Güvenlik güçlerine teslim olan 'Amed' kod adlı kadın terörist, verdiği ifadede örgüte yeni katılan kadın teröriste tecavüz edildiğine bizzat şahit olduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerine teslim olan 'Amed' kod adlı terörist ifadesinde, 2015 yılında henüz 15 yaşındayken örgüte katıldığını, Irak kuzeyine geçmeden Dağlıca kırsalındaki bir bölgede yine kendisi gibi örgüte yeni katılmış 'Darşin' kod adlı kadın teröriste tecavüz edildiğine bizzat şahit olduğunu söyledi.

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