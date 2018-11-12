Teslim olan teröristin ifadeleri kan dondurdu! Gençleri ve çocukları tecavüze hazır hale getirmek için...

Güvenlik güçlerine teslim olan 'Amed' kod adlı terörist ifadesinde, 2015 yılında henüz 15 yaşındayken örgüte katıldığını, Irak kuzeyine geçmeden Dağlıca kırsalındaki bir bölgede yine kendisi gibi örgüte yeni katılmış 'Darşin' kod adlı kadın teröriste tecavüz edildiğine bizzat şahit olduğunu söyledi.