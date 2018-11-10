Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ü anma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'deki patlama ile ilgili "Bu gece maalesef Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibariyle dört evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkçe ezan tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden Türkçe ezanın savunulabilmesi, milletin değerlerine yönelik husumetin işaretidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımıdır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"TÜRKİYE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRMEMİŞTİR AMA ​​..."

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkemizi paylaşma girişimlerine şahit olduk. Ülkemizi böyle bir tehdidin altına girmekten kurtaramadık. Önce şehir şehir ardından topyekun bir kurtuluş mücadelesi başlattık.

Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesinde yeniden yer aldık.

Bugünkü gençler tek parti dönemlerini ancak tarih kitaplarından, gazete ve dergi sayfalarından görmek şansına sahipler. Çünkü bize yalan bir tarih öğretildi. Türkiye ikinci dünya savaşına girmemiştir ama savaşın tüm yükünü sefaletini yaşamıştır.

Ülkemizi yönetenler milletimizi sadece maddi bir yükün altında ezmekle kalmamış değerlerinin üzerinde kurduğu baskıyla da ezmiştir.

"ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ MECBURİ BİR GEÇİŞTİR"

Ülkemizde belirli bir kesim tek partili dönemden çok partili hayata CHP yönetiminin iradesiyle geçtiğimizi iddia ederler oysa bu geçiş mecburi bir geçiştir.

Çok partili hayta geçişten hemen sonra yapılan açık oy gizli tasnif… ki sayıyı da ona göre kendileri belirleyecek. Bu yöntem aslında CHP anlayışının yönetim anlayışı ile ilgili bir fikir vermeye yeter.

Yeter söz milletindir diyen Demokrat Parti bu dönemin ardından ezici bir çoğunlukla yönetimi ele geçirmiştir.

TÜRKÇE EZAN TEPKİSİ: BU HUSUMETİN BİR İŞARETİDİR

Türkçe ezanın 18 yıl kamuoyu önünde savrulabiliyor olması bu husumetin bir işaretidir. Ezanın arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan dendiği zaman onu sadece biz anlarız. Ama Arapça olduğu zaman bunun evrensel olduğunun ifadesidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmak anlamındadır.

Aşık Veysel'i kılığı kıyafeti nedeniyle Ankara'ya almadılar. Aşık Veysel saf bir Anadolu insanı oradaki kıyafetiyle Ankara geldi. Beğenmediler, almak istemediler Ankara'ya…

Zaten demokrasinin güzelliği burada değil mi, ayırt etmek ayrıştırmak yok. Bu kesim halkın sandığa yansıttığı zihniyeti gösterir.

2023 hedeflerimiz sadece ekonomide değil demokraside de devam ediyor. Geleceğin dünyasında sadece demokrasinin özgürlüklerin ve refah arayışının olduğuna inanıyor biz de bu istikamette çalışıyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'si bu tür tartışmaları tümüyle geride bırakacaktır.



Bunun için insani yardımlarda dünyanın bir numarası milli gelire göre biziz. Bizim bu çabamıza nasıl karşılık veriliyor diyorsanız. Sınır boyunca sınırlarımızda terör koridorları oluşturarak bu mücadelemize engel olmaya çalışıyorlar.

"DÖRT EVLADIMIZ ŞEHİT OLDU"



Hakkari'deki patlamada dört evladımız şehit oldu, 20 civarında yaralımız var.



Terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akıbetlerinin hep hüsran olacağını sürekli söylüyoruz. Bu arada da boş durmuyoruz. İşte son bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.

İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki mazlumları da özgürlüğüne kavuşturacağız.

Biz Batı'nın kapısında bekleyerek değil kendi eserlerimizi üreterek teknolojimizi üreterek muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız."