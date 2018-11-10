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  • 10.11.2018 11:44
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 11:56

Valiyi çileden çıkaran 10 Kasım anması! "Hepsini görevden alın" talimatı verdi

Konya'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaşanan gecikme nedeniyle İstiklal Marşı, 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuyla birlikte okundu.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, törenin ardından sorumlu müdüre tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Hepsini görevden alın" diye talimat verdi.

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