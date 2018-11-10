Valiyi çileden çıkaran 10 Kasım anması! "Hepsini görevden alın" talimatı verdi

Vali Cüneyit Orhan Toprak, törenin ardından sorumlu müdüre tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Hepsini görevden alın" diye talimat verdi.
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Vali Cüneyit Orhan Toprak, törenin ardından sorumlu müdüre tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Hepsini görevden alın" diye talimat verdi.
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