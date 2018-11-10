Devlet erkanı Atatürkü anma töreni için Anıtkabirde

Devlet erkanı Atatürk'ü anma töreni için Anıtkabir'de
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yıl dönümünde Anıtkabir'deki kabrinde anıldı. Törene başta Başkan Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanı katıldı.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 12:51:22
Güncelleme: 13:01:42
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün ölümünün 80. yılında törenlerle anılıyor. Devletin zirvesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Anıtkabir'deydi.
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da katıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yılında tüm yurtta anıldı.
Ankara'da devlet erkanı Anıtkabir'e doğru kortej yürüyüşünü böyle yaptı.