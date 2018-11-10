Devlet erkanı Atatürkü anma töreni için Anıtkabirde

Devlet erkanı Atatürk'ü anma töreni için Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yıl dönümünde Anıtkabir'deki kabrinde anıldı. Törene başta Başkan Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanı katıldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi, 12:51:22 Güncelleme: 13:01:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





