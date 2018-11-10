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  • 10.11.2018 11:17
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 11:17

sonuçları tam liste! 9 Kasım 2018 MPİ çekiliş sonuçları sorgulama! Tam 2 milyon 500 bin TL

İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Çekilişte büyük ikramiye tutarı 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. İşte 9 Kasım ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

Tam 2 milyon 500 bin TL! Sonuçlar açıklandı...

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ay 3 kere çekilişi yapılan Milli Piyango oyununun 9 Kasım tarihli çekilişi için sonuçlar belli oldu. Milli Piyango'nun 9 Kasım çekilişinde büyük ikramiye olan 2 milyon 500 bin TL, Ankara'da bir kişiye çıktı. İşte 9 Kasım 2018 tarihli ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Sonuçların açıklandığı ekranda yer alan bilet sorgulama kutucuğuna bilet numarasını yazarak vatandaşlar bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
122492

200000 TL ikramiye kazanan numaralar
370674

20000 TL ikramiye kazanan numaralar
497641

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
167229 430934

5000 TL ikramiye kazanan numaralar
144131 355593 436963

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
22663 24707 56391 62644 70905 71908
75018 76524 80111 85672

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
1281 1378 1551 1831 2215 3244
3395 3919 6483 6661

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
116 312 425 533 584 634
700 869 904 945

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
17 21 40 45 62 73
82 97

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 9

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
022492 102492 112492 120492 121492 122092
122192 122292 122392 122402 122412 122422
122432 122442 122452 122462 122472 122482
122490 122491 122493 122494 122495 122496
122497 122498 122499 122592 122692 122792
122892 122992 123492 124492 125492 126492
127492 128492 129492 132492 142492 152492
162492 172492 182492 192492 222492 322492
422492

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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