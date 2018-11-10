Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ay 3 kere çekilişi yapılan Milli Piyango oyununun 9 Kasım tarihli çekilişi için sonuçlar belli oldu. Milli Piyango'nun 9 Kasım çekilişinde büyük ikramiye olan 2 milyon 500 bin TL, Ankara'da bir kişiye çıktı. İşte 9 Kasım 2018 tarihli Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Sonuçların açıklandığı ekranda yer alan bilet sorgulama kutucuğuna bilet numarasını yazarak vatandaşlar bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
122492
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
370674
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
497641
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
167229 430934
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
144131 355593 436963
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
22663 24707 56391 62644 70905 71908
75018 76524 80111 85672
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
1281 1378 1551 1831 2215 3244
3395 3919 6483 6661
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
116 312 425 533 584 634
700 869 904 945
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
17 21 40 45 62 73
82 97
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 9
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
022492 102492 112492 120492 121492 122092
122192 122292 122392 122402 122412 122422
122432 122442 122452 122462 122472 122482
122490 122491 122493 122494 122495 122496
122497 122498 122499 122592 122692 122792
122892 122992 123492 124492 125492 126492
127492 128492 129492 132492 142492 152492
162492 172492 182492 192492 222492 322492
422492
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