KATAR merkezli Al Jazeera televizyonu Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili gündemi alt üst eden bir iddiayı ortaya attı. Al Jazeera, Başkonsolos Muhammed Uteybi'nin evinde hidroflorik asit ve özel kimyasal kalıntıların bulunduğunu açıkladı. Bu bulguların Cemal Kaşıkçı'nın vücudunun konsolosun evinde tamamen yok edildiğini gösterdiği açıklandı. Bu arada hidroflorik asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isim. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılıyor. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanmıyor. Kullanımında oldukça dikkat edilmesi gerekiyor. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebiliyor. Susuz hidrojen florür ve hidroflorik asit ile yalnız çeker ocak içinde çalışılmalı, eldiven, ayrıca koruyucu gözlük veya yüz maskesi takılmalıdır.
SNOWDEN TAKVİM OKUMUŞ
TAKVİM gazetesi, Kaşıkçı olayında şok detayı yakaladı. Tüm dünyanın şaşırdığı olay ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'ın da ilgisini çekti. Snowden, İsrailli yazılım firması NSO Group'a ait bir casus programının, geçen ay İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı takip etmek için kullanıldığını söyledi. Bu iddiayı dünya medyasında ilk kez TAKVİM yazmıştı. Rusya'da "bilinmeyen bir yerden" İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen konferansa video konferans yoluyla katılan Snowden, haberimizi adeta satırı satırına tekrarlayarak casus yazılım sayesinde sadece Kaşıkçı'nın değil birçok Suudi muhalifin de takip edildiğini belirtti.
SNOWDEN TAKVİM OKUMUŞ
TAKVİM gazetesi, Kaşıkçı olayında şok detayı yakaladı. Tüm dünyanın şaşırdığı olay ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'ın da ilgisini çekti. Snowden, İsrailli yazılım firması NSO Group'a ait bir casus programının, geçen ay İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı takip etmek için kullanıldığını söyledi. Bu iddiayı dünya medyasında ilk kez TAKVİM yazmıştı. Rusya'da "bilinmeyen bir yerden" İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen konferansa video konferans yoluyla katılan Snowden, haberimizi adeta satırı satırına tekrarlayarak casus yazılım sayesinde sadece Kaşıkçı'nın değil birçok Suudi muhalifin de takip edildiğini belirtti.
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