  • Güncel
  • 08.11.2018 21:49
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 21:49

e-Devlet'ten iki hizmet daha! Pasaport ve sürücü belgesi başvuruları e-Devlet'ten sorgulanabilecek

e-Devlet'te yeni hizmetler kullanıma sunuldu. Buna göre artık e-Devlet'ten pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulanabilecek. İşte e-Devlet'teki yeni hizmetler ile ilgili detaylar..



www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

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