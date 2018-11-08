e-Devlet'ten iki hizmet daha! Pasaport ve sürücü belgesi başvuruları e-Devlet'ten sorgulanabilecek e-Devlet'te yeni hizmetler kullanıma sunuldu. Buna göre artık e-Devlet'ten pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulanabilecek. İşte e-Devlet'teki yeni hizmetler ile ilgili detaylar..

Haberler Güncel Haberleri e-Devlet'ten iki hizmet daha! Pasaport ve sürücü belgesi başvuruları e-Devlet'ten sorgulanabilecek