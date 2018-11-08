e-Devlet'ten iki hizmet daha! Pasaport ve sürücü belgesi başvuruları e-Devlet'ten sorgulanabilecek

e-Devlet'te yeni hizmetler kullanıma sunuldu. Buna göre artık e-Devlet'ten pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulanabilecek. İşte e-Devlet'teki yeni hizmetler ile ilgili detaylar.. www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu. Buna göre, e-Devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan şu hizmetlere ulaşılabilecek: Pasaport başvuru durumu sorgulama Sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama
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