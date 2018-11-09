Muğla’da milyonluk vurgun: Kent Kart

CHP Belediyeciliği Ege'de Çöktü başlıklı yazı dizimizle İzmir ve Ege Bölgesi'nde sınıfta kalan CHP'li belediyelerin 5 yıllık icraatlarını aktarmaya devam ediyoruz. Skandallarla dolu bir 5 yılı geride bırakan CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, geçtiğimiz günlerde Kent Kart Davası'ndan hakim karşısına çıktı.
BAŞKAN YARGILANIYOR
Gürün'ün, Kent Kart para toplama işini 10 yıl önce bir şirkete verdiği, şirketin paraları 1 ay hesabında tutarak haksız kazanç sağladığı müfettişler tarafından 2016'da ortaya çıkarıldı. Kent Kart'la devletin yılda en az 2.5 milyon lira zarar uğratıldığı öne sürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında araç takip ve elektronik kart sistemi kurulması işini, yasaya göre ihale yapması gerekirken, encümen kararıyla Kentkart Marmara Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne verdi. Usulsüzlük iddiaları üzerine 2016'da görevlendirilen mülkiye müfettişleri, işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün de bulunduğu 5'i encümen üyesi 15 kişi hakkında soruşturma izni istedi. Ancak Gürün ve diğer şüpheliler, talebe yerel mahkemelerde itiraz edince dosya Danıştay'a gönderildi. Danıştay 1. Dairesi, Gürün ve 5'i encümen üyesi 8 şüpheli hakkında soruşturma izni verdi.
KAMU ZARARA UĞRADI
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'un talimatıyla başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede 9 şüpheli hakkında, "Görevi kötüye kullanmak"tan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, toplu taşıma araçlarında, 2008'den itibaren araç takip sistemi kurulması ve elektronik kart kullanılarak ücret tahsilinin ihale yapılmaksızın, encümen kararıyla Kentkart Marmara Elektronik Şirketi'ne vermek, sözleşmeyi ihalesiz uzatmak ve firma tarafından tahsil edilen taşıma ücretlerinin mevzuata aykırı olarak firmanın hesabında tutulmasına ve geç yatırılmasına sebep olmakla suçlanıyor. Sanıklar devleti yılda yaklaşık 2.5 milyondan tam 8 yıl zarara uğratmakla itham ediliyor.
FETÖ GAZETELERİNE İLAN
İçişleri Bakanlığı tarafından takip altına alınan belediyeler arasında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Osman Gürün hakkında, 17 - 25 Aralık sonrası FETÖ'nün gazetelerine verdiği en az 500 bin liralık ilanlar için de inceleme başlatıldı.
Geçtiğimiz aylarda CHP'li Başkan Gürün ve 9 kişi hakkında açılan Kent Kart davasının duruşması Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.
YENİ ASIR
BAŞKAN YARGILANIYOR
Gürün'ün, Kent Kart para toplama işini 10 yıl önce bir şirkete verdiği, şirketin paraları 1 ay hesabında tutarak haksız kazanç sağladığı müfettişler tarafından 2016'da ortaya çıkarıldı. Kent Kart'la devletin yılda en az 2.5 milyon lira zarar uğratıldığı öne sürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında araç takip ve elektronik kart sistemi kurulması işini, yasaya göre ihale yapması gerekirken, encümen kararıyla Kentkart Marmara Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne verdi. Usulsüzlük iddiaları üzerine 2016'da görevlendirilen mülkiye müfettişleri, işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün de bulunduğu 5'i encümen üyesi 15 kişi hakkında soruşturma izni istedi. Ancak Gürün ve diğer şüpheliler, talebe yerel mahkemelerde itiraz edince dosya Danıştay'a gönderildi. Danıştay 1. Dairesi, Gürün ve 5'i encümen üyesi 8 şüpheli hakkında soruşturma izni verdi.
KAMU ZARARA UĞRADI
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'un talimatıyla başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede 9 şüpheli hakkında, "Görevi kötüye kullanmak"tan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, toplu taşıma araçlarında, 2008'den itibaren araç takip sistemi kurulması ve elektronik kart kullanılarak ücret tahsilinin ihale yapılmaksızın, encümen kararıyla Kentkart Marmara Elektronik Şirketi'ne vermek, sözleşmeyi ihalesiz uzatmak ve firma tarafından tahsil edilen taşıma ücretlerinin mevzuata aykırı olarak firmanın hesabında tutulmasına ve geç yatırılmasına sebep olmakla suçlanıyor. Sanıklar devleti yılda yaklaşık 2.5 milyondan tam 8 yıl zarara uğratmakla itham ediliyor.
FETÖ GAZETELERİNE İLAN
İçişleri Bakanlığı tarafından takip altına alınan belediyeler arasında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Osman Gürün hakkında, 17 - 25 Aralık sonrası FETÖ'nün gazetelerine verdiği en az 500 bin liralık ilanlar için de inceleme başlatıldı.
Geçtiğimiz aylarda CHP'li Başkan Gürün ve 9 kişi hakkında açılan Kent Kart davasının duruşması Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.
YENİ ASIR
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