Tüm dünya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle sarsıldı. Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı. Daha sonra gazeteciden haber alınamadı. Kaşıkçı'nın konsoloslukta Riyad'dan gelen 15 kişilik Suudi suikast timi tarafından boğularak öldürüldüğü, cesedinin de parçalanarak yok edildiği açıklandı. Olayla ilgili Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Muceb, olayla ilgili bilgi paylaşımında bulunmadan ülkemizden ayrıldı. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Riyad'ın kan parası ödeyeceğine dair Ankara'yı bilgilendirdiği iddiası ortaya atıldı. Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan bir Türk yetkili, Suudi kraliyetinin Suudi gazetecinin oğulları ve Türk nişanlısı Hatice Cengiz'e şeriata göre kan parası ödeyeceğini anlattı. Al Jazeera'ya konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi de geçen hafta Türkiye'ye gelen CIA Direktörü Gina Haspel'in, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm kanıtları gördüğünü vurguladı. Türk güvenlik yetkilisi, "Deliller operasyonun Suudi liderliğinin en üst düzeyinin emirleriyle gerçekleştirildiğini kanıtlıyor" diyerek Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı işaret etti.
AF ÇIKARDI
Eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan Kralı Selman'ın daha önce yapmadığı bir hamleye girişerek ülke turuna çıkması dikkat çekti. Yanına oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı da alan kral Qassim vilayetinden sonra ülkedeki kritik şehirlerden Kasım'a gitti. Kral Selman, parasızlıktan hapse giren mahkumlara af getirdi.
KAPLAN TAKIMI İDDİASI
BBC Arapça'ya konuşan kaynaklar, Kaşıkçı cinayetini 2018 yaz aylarında kurulan 50 kişilik 'Kaplan Takımı' adlı ekipten bir grubun işlediğini ileri sürdü. İnfazı, Prens Selman'ın sağ kolu olarak görülen Kahtani'nin liderliğindeki ekibin gerçekleştirdiğini iddia etti.
BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 1 ay sonra Suudi Arabistanlı bir gazetecinin daha öldürüldüğü iddia edildi. 'The Khaleej' haber sitesi, insan hakları aktivistlerinden aldıkları bilgilere dayanarak Suudi gazeteci Turki Bin Abdul Aziz Al Jasser'in Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinde işkence yapılarak öldürüldüğü bildirdi. Al-Jasser'in twitter üzerinden Suudi yetkilileri ve kraliyet ailesi mensuplarının insan hakları ihallerini paylaştığı ve Arabistanlı ajanlar tarafından Mart ayında Dubai'de yakalandığı öğrenildi.
AF ÇIKARDI
Eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan Kralı Selman'ın daha önce yapmadığı bir hamleye girişerek ülke turuna çıkması dikkat çekti. Yanına oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı da alan kral Qassim vilayetinden sonra ülkedeki kritik şehirlerden Kasım'a gitti. Kral Selman, parasızlıktan hapse giren mahkumlara af getirdi.
KAPLAN TAKIMI İDDİASI
BBC Arapça'ya konuşan kaynaklar, Kaşıkçı cinayetini 2018 yaz aylarında kurulan 50 kişilik 'Kaplan Takımı' adlı ekipten bir grubun işlediğini ileri sürdü. İnfazı, Prens Selman'ın sağ kolu olarak görülen Kahtani'nin liderliğindeki ekibin gerçekleştirdiğini iddia etti.
BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 1 ay sonra Suudi Arabistanlı bir gazetecinin daha öldürüldüğü iddia edildi. 'The Khaleej' haber sitesi, insan hakları aktivistlerinden aldıkları bilgilere dayanarak Suudi gazeteci Turki Bin Abdul Aziz Al Jasser'in Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinde işkence yapılarak öldürüldüğü bildirdi. Al-Jasser'in twitter üzerinden Suudi yetkilileri ve kraliyet ailesi mensuplarının insan hakları ihallerini paylaştığı ve Arabistanlı ajanlar tarafından Mart ayında Dubai'de yakalandığı öğrenildi.
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