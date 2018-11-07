Son dakika: KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren madde Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu AK Parti'nin tekriri müzakere önergesi yoluyla sağlık torba yasa teklifinin önceki geceki oturumunda tartışmalar eşliğinde aynen kabul ettiği 5. maddesini yeniden ele aldı. AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesi ile de maddede kısmi yumuşamaya gidildi.
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