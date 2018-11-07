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  • 07.11.2018 20:02
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 20:02

Son dakika: KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren madde Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 5 partinin uzlaşısıyla tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusunda Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Tartışmalı madde komisyondan geçti
TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu AK Parti'nin tekriri müzakere önergesi yoluyla sağlık torba yasa teklifinin önceki geceki oturumunda tartışmalar eşliğinde aynen kabul ettiği 5. maddesini yeniden ele aldı. AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesi ile de maddede kısmi yumuşamaya gidildi.
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