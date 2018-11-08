AK Parti’li Vildan Yılmaz Gürel: O çocuklar için vekil oldum

TBMM Genel Kurulu'nda, 5 parti grubunun ortak önergeleriyle down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Genel kurul görüşmeleri sırasında ise milletvekillerinin engelli çocuklarıyla ilgili yaşadıkları deneyimleri Meclis kürsüsünden paylaşmaları, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bu isimlerden biri de AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'di. Gürel kızı Berra'nın havale geçirdiği anları ve sonrasında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. Gürel'in anlattıkları sözleri milletvekillerini de ağlattı.