  • Güncel
  • 07.11.2018 13:32
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 14:12

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'nin PKK kararına ilk yorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin PKK'lı 3 teröristin başına para ödülü koymasıyla ilgili ''Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum" dedi. Bedelli askerlikle ilgili de konuşan Akar, 633 bin 844 kişinin müracaatlarının tamamlandığını ve eğitim tarihleri ile yerlerinin en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacağını söyledi.

Bakan açıkladı: ABDnin PKK kararı olumlu ama geç atılmış bir adım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin, PKK'lı Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koyması ve bedelli askerlik konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar, ABD'nin ödül kararı için ''Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum. Bir taraftan PKK'nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG'ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

BEDELLİ AÇIKLAMASI: 633 BİN 844 VATANDAŞIMIZ MÜRACAATLARINI TAMAMLADI

Bakan Akar, bedelli askerlik konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

''Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak. 633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi.''

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