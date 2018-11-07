Ankara'daki terör saldırısına ilişkin 50 kişi hakkında iddianame hazır!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Şubat 2018 tarihinde Ankara Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binasındaki bombalı eylemine ilişkin soruşturmasını tamamladı.
Eylemden sorumlu olduğu değerlendirilen 7'si tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. PKK/KCK'nın üst düzey 32 yöneticisi de iddianamede şüpheli olarak yer aldı.
PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri dahil toplam 50 şüpheli hakkında dava açıldı.
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