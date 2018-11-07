Aracın içinde uyuyakalan iki arkadaş dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da mobilyacı Mehmet Özer (38), arkadaşı Ferhunde H. (35) ile göletin kenarında otomobilin içinde uyurken, araç aniden hareket edip göle uçtu. Durumu fark edip, araçtan kurtulan Ferhunde H., yüzerek kurtuldu. Araç içinden çıkan ve balçığa saplanan Mehmet Özer ise boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi Ardıçlı Gölet'inde meydana geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.