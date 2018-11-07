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  • 07.11.2018 13:03
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 13:15

Aracın içinde uyuyakalan iki arkadaş dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı

'da mobilyacı (38), arkadaşı H. (35) ile göletin kenarında otomobilin içinde uyurken, araç aniden hareket edip göle uçtu. Durumu fark edip, araçtan kurtulan Ferhunde H., yüzerek kurtuldu. Araç içinden çıkan ve balçığa saplanan Mehmet Özer ise boğularak yaşamını yitirdi.

Aracın içinde uyuyakalan iki arkadaş dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi Ardıçlı Gölet'inde meydana geldi.

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