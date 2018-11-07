  • Güncel
  • 07.11.2018 08:19
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 08:19

Dışişleri'nden 'nin kararı ile ilgili ilk açıklama

, 'nin terör örgütü elebaşıları için ödül koymasına ilişkin "Para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz. Bu adımın Irak ve 'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişlerinden ABDnin PKK kararı ile ilgili açıklama

, 'nin terör örgütü 'nın elebaşıları , ve Duran kalkan için para ödülü koymasına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:
"ABD nın terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz.

Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve 'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz."

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