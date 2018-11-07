Türkiye, ABD'nin terör örgütü PKK'nın elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran kalkan için para ödülü koymasına ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:
"ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz.
Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz."
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