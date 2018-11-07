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  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 00:00
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Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Başkonsolosluk'ta çevre düzenlemesi

Suççiçeği
Suudi gazeteci 'nın öldürüldüğü Başkonsolosluğu'nda çevre düzenlemesi hareketliliği yaşandı. Başkonsolosluğa saat 10.30 civarında bahçe çiçekleri yüklü bir ticari araç geldi. Araçtaki çiçekler konsolosluğun çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere görevliler tarafından araçtan indirilerek konsolosluğa taşındı.



DİYET ÖDEYECEKLER
SUUDI gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak 'dan bir iddia geldi. televizyonu, Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı ailesi ve nişanlısına diyet ödeyeceğini duyurdu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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