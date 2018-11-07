Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Başkonsolosluk'ta çevre düzenlemesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda çevre düzenlemesi hareketliliği yaşandı. Başkonsolosluğa saat 10.30 civarında bahçe çiçekleri yüklü bir ticari araç geldi. Araçtaki çiçekler konsolosluğun çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere görevliler tarafından araçtan indirilerek konsolosluğa taşındı.
DİYET ÖDEYECEKLER
SUUDI gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Katar'dan bir iddia geldi. Al Jazeera televizyonu, Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı ailesi ve nişanlısına diyet ödeyeceğini duyurdu.
DİYET ÖDEYECEKLER
SUUDI gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Katar'dan bir iddia geldi. Al Jazeera televizyonu, Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı ailesi ve nişanlısına diyet ödeyeceğini duyurdu.
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