  • Güncel
  • 07.11.2018 12:37
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 12:37

'un ortasında kaçak kazı yaparken görüntülenince ateş açtılar!

'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan , son zamanlarda yapılan kaçak kazılarla büyük bir tahribata uğratıldı. Kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, Orta Dönem Bizans'tan kalan duvarlara demirler çaktığı, Tarihi 'ın çatısına beton döktüğü görüldü. Tarihi yapıya zarar veren bu kişiler kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna ise tüfekle ateş etti.

İstanbulun ortasında kaçak kazı yaparken görüntülenince ateş açtılar!

Bizans Sarayı'nın ayakta kalan son burcu olarak günümüze kadar ulaşan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılar ve izinsiz çalışmalar nedeniyle ağır bir tahribata uğradı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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