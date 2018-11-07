  • Güncel
  • 07.11.2018 11:41
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 11:58

'li isimden şehitler için alçak sözler

oylarıyla Meclis'e giren Kandil'in vekilleri, açık bir şekilde terör örgütü 'nın sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Son olarak 'li , şehitlerimiz için alçakça ifadeler kullandı.

HDPli isimden şehitler için alçak sözler

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda 11 saat süren görüşmelerde sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmaların kaynağı ise yine terör örgütü 'nın siyasi kanadı oldu.

Örgütün sözcülüğüne soyunan HDP'li vekiller, 'de donarak şehit olan askerlerimize dil uzatma küstahlığında bulundu.

KANDİL'İN VEKİLİNDEN ALÇAK SÖZLER

HDP'li , donarak şehit olan askerlerimizle ilgili, "Esas olarak bu askerlerin orada da bulunmaması gerekiyordu. Esas olarak bu askerlerin savaş politikaları sonucu orada olduklarını ve savaş ve çatışma olmasaydı bugün yaşamakta olacaklarını söylemek en önemli şeydir." ifadelerini kullandı.

TSK'YA İŞGALCİ DEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaretlerine devam eden HDP'li Kemalbay, Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı da işgal girişimi olarak nitelendirdi.

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