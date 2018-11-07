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İstanbul'un göbeğinde tarih talancılarının silahlı saldırısı

07 Kasım 2018, Çarşamba

İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılarla büyük bir tahribata uğratıldı. Kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, Orta Dönem Bizans'tan kalan duvarlara demirler çaktığı, Tarihi Sağır Han'ın çatısına beton döktüğü görüldü. Tarihi yapıya zarar veren bu kişiler kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna ise tüfekle ateş etti.


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