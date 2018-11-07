  • Güncel
  • 07.11.2018 12:56
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 13:01

Suriye sınırından taciz ateşi açan terörist öldürüldü

Suriye’nin Haseke kentine bağlı Rasulayn’dan, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşinde bulunan terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye sınırından taciz ateşi açan terörist öldürüldü!

Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik Rasulayn kentindeki makarna fabrikasından, Türkiye tarafına terör örgütü PKK/PYD mensubu teröristler tarafından taciz ateşi yapıldı. Kimsenin yaralanmadığı taciz ateşenin ardından harekete geçen sınırdaki askerler, angajman kuralları gereği ateşe anında karşılık verildi. Güvenlik güçlerinin verdiği karşılıkla taciz ateşinde bulunan 1 terörist etkisiz hale getirilirken, sınırda önlemler artırıldı.

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