Maddenin görüşülmesi esnasında ortalığı birbirine katan CHP ve HDP'li vekiller, ellerinde ne varsa sağa sola fırlattı. Komisyonda bulunan AK Partili vekillerin üzerine de yürümeye çalışan provokatörler, araya girenler tarafından önlendi. Tek bir madde 11 saatte ancak görüşülerek Sağlık Komisyonu'ndan geçirildi.

Bu sırada komisyonda bulunan Cihangir İslam da boş durmadı. Sağlık Komisyonu'nda görüşülen maddeler sırasında geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz şehitlerine hakaretler yağdıran Saadet Parti vekili Cihangir İslam da CHP ve HDP'li vekillerle birlikte hareket etti. Elindeki tüzük kitabını masayı kırarcasına vuran İslam, görüşmeleri aksatmak için elinden geleni yaptı.

"DEVLETİN MALI DEĞİL Mİ..."

Bu sırada çekilen görüntülerde bir milletvekilinin "Devletin malı değil mi İsmail Abi" dediği duyuluyor. Bu sözler üzerine Saadet Partili Cihangir İslam da gülümsüyor.