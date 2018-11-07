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  • 07.11.2018 07:41
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 08:16

ve 'li vekillerden büyük provokasyon

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte Genel Sağlık Sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesinin görüşülmesi sırasında ve 'li vekiller büyük bir provokasyona imza attı.

CHP ve HDPli vekillerden büyük provokasyon

Maddenin görüşülmesi esnasında ortalığı birbirine katan ve 'li vekiller, ellerinde ne varsa sağa sola fırlattı. Komisyonda bulunan AK Partili vekillerin üzerine de yürümeye çalışan provokatörler, araya girenler tarafından önlendi. Tek bir madde 11 saatte ancak görüşülerek 'ndan geçirildi.

Bu sırada komisyonda bulunan da boş durmadı. Sağlık Komisyonu'nda görüşülen maddeler sırasında geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz şehitlerine hakaretler yağdıran Saadet Parti vekili Cihangir İslam da CHP ve HDP'li vekillerle birlikte hareket etti. Elindeki tüzük kitabını masayı kırarcasına vuran İslam, görüşmeleri aksatmak için elinden geleni yaptı.

"DEVLETİN MALI DEĞİL Mİ..."
Bu sırada çekilen görüntülerde bir milletvekilinin "Devletin malı değil mi İsmail Abi" dediği duyuluyor. Bu sözler üzerine Saadet Partili Cihangir İslam da gülümsüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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