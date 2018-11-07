  • Güncel
  • 07.11.2018 11:18
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 11:32

? 2018 ASAL yayınlandı mı?

4. celp dönemleri için tarih belli oldu mu? lığı tarafından geçtiğimiz günlerde 3'üncü celp döneminde silahaltına alınacakların tarihleri belli olmuştu. Başvuru sahipleri 4. celp döneminin açıklanmsını bekliyor. Peki, ? 2018 Bedelli askerlik celp duyurusu yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Bedelli askerlikte son durum ne? Binlerce kişinin başvuru yaptığı bedelli askerlikte ilk celp döneminde askere alınan bedelliler 15 Eylül'de, ikinci dönem için 6 Ekim'de, üçüncü dönem için ise 27 Ekim'de kışlalarına teslim oldu. Şimdi sıra 4. celp dönemlerinde. Başvuru yapan vatandaşlar, 4. celp dönemleri için tarihleri merak ediyor. Yapılan açıklamada 4. celp tarihinin, başvuru sürecinin sona ermesinden sonra açıklanacağı bildirilmişti. Peki, bedelli askerlik 4. celp dönemleri ne zaman açıklanacak? Bedelli celp duyurusu yayınlandı mı? İşte 2018 bedelli askerlik 4. celp dönemi ile ilgili merak edilenler...

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