Başkan Erdoğan: Emperyal dünya istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında konuşurken toplantı sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan şöyle konuştu: Her şey A'dan Z'ye net değil ama biz ABD'nin yaptırımlarını doğru bulmuyoruz. Bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Artık dünya barışla dayalı bir süreci yaşamak istiyor. Emperyal dünyada yaşamak istemiyoruz. Emperyalist baskılarla yaşamak istemiyoruz. İnsanların huzurlu barış işçinde güven içinde yaşadıkları dünya istiyoruz.
EĞİTİME 12 KAT BÜTÇE
Yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net oldu. Petrole yönelik konularda bunu hep söyledik. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Biz buradan 10 milyar metreküp yılda doğalgaz alıyoruz. Almadığımız zaman vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Eğitimin bütçesini 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Demek ki 1'e 12. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttık. Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum. Havadan sudan konuşmuyorum. İnsan, siyasette şöyle ele, avuca gelen, mücadele ederken tatlı bir rekabet olacak rakip istiyor. Bize de düşe düşe CHP ve başındaki avane denk geldi. Bunun yalanlarını ortaya dökmekten, mahkemeye başvurarak tazminat almaktan yoruldum.
BiNALi YILDIRIM İSTANBUL'A ADAY MI?
Başkan Erdoğan, gazetecilerin "Binali Yıldırım İstanbul adayı olacak mı?" sorusuna "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz, sabırlı olmak lazım" şeklinde yanıt verdi. "Bakanlardan belediye başkanı olacak mı" sorusunu ise "Darda zorda kaldık mı neden olmasın" şeklinde cevapladı.
TİVNİKLİ'YE VEDA GÜNÜ
EKSİM Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti. 59 yaşında vefat eden Tivnikli'nin Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenazesine Başkan Erdoğan ve siyaset ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' programına katıldı. Çocuklarla fidan diken Erdoğan "Bu proje sayesinde her öğrencimizin bir fidanı olması sağlanıyor" dedi.
EĞİTİME 12 KAT BÜTÇE
Yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net oldu. Petrole yönelik konularda bunu hep söyledik. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Biz buradan 10 milyar metreküp yılda doğalgaz alıyoruz. Almadığımız zaman vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Eğitimin bütçesini 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Demek ki 1'e 12. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttık. Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum. Havadan sudan konuşmuyorum. İnsan, siyasette şöyle ele, avuca gelen, mücadele ederken tatlı bir rekabet olacak rakip istiyor. Bize de düşe düşe CHP ve başındaki avane denk geldi. Bunun yalanlarını ortaya dökmekten, mahkemeye başvurarak tazminat almaktan yoruldum.
BiNALi YILDIRIM İSTANBUL'A ADAY MI?
Başkan Erdoğan, gazetecilerin "Binali Yıldırım İstanbul adayı olacak mı?" sorusuna "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz, sabırlı olmak lazım" şeklinde yanıt verdi. "Bakanlardan belediye başkanı olacak mı" sorusunu ise "Darda zorda kaldık mı neden olmasın" şeklinde cevapladı.
TİVNİKLİ'YE VEDA GÜNÜ
EKSİM Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti. 59 yaşında vefat eden Tivnikli'nin Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenazesine Başkan Erdoğan ve siyaset ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' programına katıldı. Çocuklarla fidan diken Erdoğan "Bu proje sayesinde her öğrencimizin bir fidanı olması sağlanıyor" dedi.
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