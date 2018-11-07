Kadına şiddetin öznesi farklılaştı. Bu kez bir erkek eşinden şiddet gördüğünü açıkladı. Mağdur şahıs CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'dı. Eski vekil, 10 yıl önce Başak Sedef Sapan ile evlilik defterine imza attı. Nikah şahitliğini eski Genel Başkan Deniz Baykal yaptı. Çiftin mutluluğu 2 çocukla taçlandı! Ancak bu mutluluk yarım kaldı. Sapan çifti sık sık kavga etmeye başladı.
200 BİN LİRALIK ZARAR
Antalya CHP Milletvekili Sapan, eşi Başak'ın kendisini kolundan bıçakladığını açıkladı. Hafif yaralanan Sapan, tedavisinin ardından eşi hakkında tehdit, hakaret, taciz ve şantaj suçlamasında bulundu. Kendisi ve biri 2 diğeri 4 yaşında olan çocukları için koruma kararı aldırdı. Hem eşini, hem de çocuklarını darp ettiği ileri sürülen Başak Sedef Sapan'ın evde de 200 bin liralık maddi hasara yol açtığı vurgulandı. Yıldıray Sapan, açtığı boşanma davası devam ettiği için konuşmama kararı aldığını açıkladı.
Eşi tarafından bıçaklanan Yıldıray Sapan boşanma davası açtı.
CHP'li vekil Yıldıray Sapan ve eşinin nikahını eski Antalya Belediye Başkanı Mustafa Akaydın kıymıştı.
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Yıldıray Sapan'ın nikah şahidi olmuştu.
FURKAN YAZICI
200 BİN LİRALIK ZARAR
Antalya CHP Milletvekili Sapan, eşi Başak'ın kendisini kolundan bıçakladığını açıkladı. Hafif yaralanan Sapan, tedavisinin ardından eşi hakkında tehdit, hakaret, taciz ve şantaj suçlamasında bulundu. Kendisi ve biri 2 diğeri 4 yaşında olan çocukları için koruma kararı aldırdı. Hem eşini, hem de çocuklarını darp ettiği ileri sürülen Başak Sedef Sapan'ın evde de 200 bin liralık maddi hasara yol açtığı vurgulandı. Yıldıray Sapan, açtığı boşanma davası devam ettiği için konuşmama kararı aldığını açıkladı.
Eşi tarafından bıçaklanan Yıldıray Sapan boşanma davası açtı.
CHP'li vekil Yıldıray Sapan ve eşinin nikahını eski Antalya Belediye Başkanı Mustafa Akaydın kıymıştı.
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Yıldıray Sapan'ın nikah şahidi olmuştu.
FURKAN YAZICI
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