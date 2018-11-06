Abdullah Tivnikliye veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Abdullah Tivnikli'ye veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı
Başkan Erdoğan, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlardan Recep Akdağ, Taner Yıldız ve Nihat Zeybekci, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Onursal Başkanı Osman Nuri Topbaş, bazı belediye başkanları, çok sayıda iş adamı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.