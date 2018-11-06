Abdullah Tivnikliye veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

- "Marmara İlahiyat Camisi kendilerinin bir eseridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Abdullah Tivnikli'nin bir vakıf insan olarak gelecekte de kendisinden sonra hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde olduğunu söyledi.