Abdullah Tivnikli'ye veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Başkan Erdoğan, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

6 Kasım 2018 Salı, 17:26:58 Güncelleme: 17:29:49
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Abdullah Tivnikliye veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, son yolculuğuna uğurlandı.

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Abdullah Tivnikliye veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Abdullah Tivnikli için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

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Abdullah Tivnikliye veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlardan Recep Akdağ, Taner Yıldız ve Nihat Zeybekci, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Onursal Başkanı Osman Nuri Topbaş, bazı belediye başkanları, çok sayıda iş adamı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Abdullah Tivnikliye veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

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Abdullah Tivnikliye veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

- "Marmara İlahiyat Camisi kendilerinin bir eseridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Abdullah Tivnikli'nin bir vakıf insan olarak gelecekte de kendisinden sonra hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde olduğunu söyledi.

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