Başkan Erdoğan İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gülhane Külliyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında konuştu. Erdoğan Ankara Bilkent'teki şehir hastanesini Aralık ayı sonunda açılacağını duyurdu.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sağlık üzerine hassasiyetle durduğumuz en çok yatırım yaptığımız alanların başında geliyor. Özel hastanelerden hizmet almak ancak parası olanlara mahsus bir ayrıcalıktı. Parası çıkışmadığı için özel ya da devlet hastanelerinde rehin kalan, hatta ölüleri rehin kalan dönemleri çok iyi biliriz.

Devlet hastaneleri kırk yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Hastanelerde hizmet değil tam bir sefalet görüntüsü vardı. Biz çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdik. Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası kapsamına aldık. Kırk yamalı bohça gibi faaliyet gösteren hastaneleri 3 başlığa indirdik. Özel hastaneler için bir fark ücreti ödenmesi gerekiyor. Ama bu rakam ocaklara ateş düşen şekilde değil.

Toplam yatak sayısını 240 bine doktor sayısını 231 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 928 bine yükselttik.