  • Güncel
  • 06.11.2018 12:41
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 12:43

Plakasız otomobille drift atıp kaçan sürücüye rekor ceza

'nın Manavgat ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, plakası olmayan ve polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı.



Manavgat Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi girişinde gerçekleştirilen kontrollerde ön ve arka plakaları sökülmüş, drift atarak trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı.

20 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Trafik ekipleri 20 dakikalık kovalamacanın ardından kaçan otomobili Sanayi Sitesi içerisinde bir oto boyacıda ele geçirdi.

Araç sürücüsü A.S.E. saklandığı yerde yakalanırken, aracın plakaları otomobilin bagajında bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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