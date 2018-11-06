Plakasız otomobille drift atıp kaçan sürücüye rekor ceza

Manavgat Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi girişinde gerçekleştirilen kontrollerde ön ve arka plakaları sökülmüş, drift atarak trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı.
20 DAKİKA SONRA YAKALANDI
Trafik ekipleri 20 dakikalık kovalamacanın ardından kaçan otomobili Sanayi Sitesi içerisinde bir oto boyacıda ele geçirdi.
Araç sürücüsü A.S.E. saklandığı yerde yakalanırken, aracın plakaları otomobilin bagajında bulundu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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