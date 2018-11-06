Nice oyunları bozduk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılış törenine katıldı. Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına da önem verdiklerini dile getiren Erdoğan özetle şöyle konuştu:
Türkiye ileri gittikçe oynanan oyunlar değişti. Tarihimizde maruz kalmadığımız saldırıları gördük. Dünyada Türkiye kadar kapsamlı sosyal güvenlik politikaları uygulayan başka bir devlet yoktur.
Nice oyunları bozan bir ülke haline birlikte geldik. Meydanlara birlikte çıktık. Birileri gibi tankları görüp de kaçmadık. Hedeflerimizden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Hedeflerimizden vazgeçmedik.
Geleceğini bizimle birlikte gören yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışmalıyız. Dünyada garip gureba, fakir fukaranın olduğu ülkelere yardımda dünyanın bir numarası Türkiye. Biz böyle bir ülkeyiz.
Kazanırsak, hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Yeni Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki herkes için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Provokatörlere fırsat vermeyin.
Erdoğan çifti, açılış sonrası çocuklarla oyun oynadı.
Türkiye ileri gittikçe oynanan oyunlar değişti. Tarihimizde maruz kalmadığımız saldırıları gördük. Dünyada Türkiye kadar kapsamlı sosyal güvenlik politikaları uygulayan başka bir devlet yoktur.
Nice oyunları bozan bir ülke haline birlikte geldik. Meydanlara birlikte çıktık. Birileri gibi tankları görüp de kaçmadık. Hedeflerimizden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Hedeflerimizden vazgeçmedik.
Geleceğini bizimle birlikte gören yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışmalıyız. Dünyada garip gureba, fakir fukaranın olduğu ülkelere yardımda dünyanın bir numarası Türkiye. Biz böyle bir ülkeyiz.
Kazanırsak, hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Yeni Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki herkes için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Provokatörlere fırsat vermeyin.
Erdoğan çifti, açılış sonrası çocuklarla oyun oynadı.
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