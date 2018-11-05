  • Güncel
  • 05.11.2018 21:59
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 21:59

Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro...

'nın imzasıyla yeni kurulan üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı...

'nın imzasıyla yeni kurulan Üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

Yeni kurulan üniversitelere verilen kadro kullanım izni dağılımı şöyle:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8

Teknik Üniversitesi 8

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 8

İstiklal Üniversitesi 7

Üniversitesi 8

Konya Teknik Üniversitesi 8

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

8

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

Üniversitesi 8

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Tarsus Üniversitesi 7

Trabzon Üniversitesi 8

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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