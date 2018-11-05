Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan Üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.
Yeni kurulan üniversitelere verilen kadro kullanım izni dağılımı şöyle:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8
Eskişehir Teknik Üniversitesi 8
Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 8
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 7
Kayseri Üniversitesi 8
Konya Teknik Üniversitesi 8
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7
Samsun Üniversitesi 8
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7
Tarsus Üniversitesi 7
Trabzon Üniversitesi 8
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