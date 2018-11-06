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  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 01:40
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Rıza aranıyor

Rıza aranıyor
Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda, kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla yargılanan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün gerçekleşen duruşmada Sarraf'ın Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarda, bina boyunca asansör yaptırdığı ve bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarını değiştirdiği tespit edildi.




Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın 'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.



, Rıza Sarraf ABD'de tutuklandıktan sonra yalılardan ayrılmıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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