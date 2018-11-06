Rıza aranıyor

Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda, kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün gerçekleşen duruşmada Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarda, bina boyunca asansör yaptırdığı ve bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarını değiştirdiği tespit edildi.
Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Ebru Gündeş, Rıza Sarraf ABD'de tutuklandıktan sonra yalılardan ayrılmıştı.
Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Ebru Gündeş, Rıza Sarraf ABD'de tutuklandıktan sonra yalılardan ayrılmıştı.
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