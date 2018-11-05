Şiddet Karşıtı Yayın Yapan Küçükkaya'dan Eşine Tehdit: Senin Yüzünü Dağıtırım

Programlarında kadına şiddete tepki gösteren televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın eşine,fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Evliliği iki yılda biten ünlü sunucunun, boşanma dilekçesinde, eşinin yüzüne yumruk atarak 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" dediği ortaya çıktı.





EVLİLİĞİ 2 YILDA BİTTİ

Fox Tv'de 'Çalar Saat' programını sunan televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın evliliği iki yılda bitti. Görsel sanatlar öğretmeni Eda Küçükkaya, yüzük takmayan, duygusal şiddet uygulayan, başka kadınlarla samimi pozlar veren ve bebek istemediği iddia edilen İsmail Küçükkaya'dan 1 milyon 200 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 15 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı.





"YÜZÜNÜ GÖZÜNÜ DAĞITIRIM"

Dilekçede, "Davalı ilk şiddet olayında müvekkilim Eda Küçükkaya'nın kafasını tutmuş, sürükleyerek ve ağzını kapayarak perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklemiştir.



İkinci olayda müvekkilimin kollarında davalının tırnak izleri çıkmış, yüzüne yumruk atmış ve 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" demiştir" diyerek davalı İsmail Küçükkaya'nın eşine fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.





EŞİYLE VERMEDİĞİ SAMİMİ POZLARI HAYRANLARIYLA VERDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre iki yıl önce evlenen tarafların çocukları bulunmuyordu. Nişan yüzüğü dahi takmayan İsmail Küçükkaya, mesleği ve geliri nedeniyle eşini küçük gördü. Taraflar arasındaki ilk gerginlik düğün günü yaşandı. Bodrum'da eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Küçükkaya ağlayarak dışarı çıktı. Ailelerin araya girmesiyle yüzmeye giden İsmail Küçükkaya, odaya gelerek eşine yüzüğü taktı ve düğün yapıldı. Ancak daha evlilik öncesi nişanlı oldukları dönemde yüzük takmaması gibi güven sarsıcı hareketleri evlilik süresince devam etti.





"SENİN NE İŞİN VAR"

Davalı kocayı eski sevgilileri aramaya başladı. 'Hayranlarım' ifadesini kullandığı başka hanımlar ile samimi görüntü içeren resimlerini sürekli sayfasına koydu. Davalı eşiyle vermediği samimi pozları, tanımadığı ya da resim çekmek için gelen hanımlar ile verdi.



Sık sık Bebek'te yalnız yürüyüşe çıkan ve telefonunu kapatan davalı koca, eşini yanına almadı. Davetlere eşini götürmeyen İsmail Küçükkaya, "Senin ne işin var giyinip süslenip ünlü mü olacaksın, gittiğim her yere seni de mi götüreceğim" diyerek duygusal şiddet uyguladı.



EŞİNİN KAFASINI TUTARAK YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Davalı İsmail Küçükkaya, eşine fiziksel şiddet de uyguladı. İlk olayda eşinin kafasını tutarak onu sürükledi ve ağzını kapayarak pencerede perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürükledi. İkinci olayda eşinin kollarında davalı kocanın tırnak izleri çıktı.





ÇOCUK YAPMAYIN HER AY GELİP SİZİ BOŞAYACAĞIM

Davalı koca, "Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" dedi. Üçüncü olayda Mersin'deki festivalde yaşandı. İsmail Küçükkaya eşinin yüzüne yumruk attı. Ayrıca Eda Küçükkaya'nın kayınvalidesi, "Çocuk yapmayın, her ay geleceğim ve sizi boşayacağım" dedi. Eşi bebek istemesine rağmen davalı koca, "Artık çocuk da olmaz. Ben evlilik adamı değildim, niye evlendim, hiç evlenmeyi düşünmüyordum' diye söylemlerde bulundu.





1 MİLYON 200 BİN LİRA TAZMİNAT

Eda Küçükkaya'nın bebek sahibi olma şansı azaldı. Davalı kocanın gelirinin çok yüksek olduğunu belirten Eda Küçükkaya, ziynet eşyalarının iadesini istedi. Davalı kocaya ait Kağıthane, Sarıyer, Eyüpsultan, Çankaya ve Etimesgut'taki taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını isteyen Eda Küçükkaya, boşanmak için 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka talep etti.