  • Güncel
  • 05.11.2018 21:35
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 21:35

Son dakika: 'li başkan istifa etti, 'ye katıldı

'nin Toprakkale ilçesinin 'li Belediye Başkanı partisinden istifa ettiğini açıkladı. Demirci, düzenlenen törenle 'ye katıldı, rozetinin AK Parti Milletvekili Çivitçioğlu taktı.

CHPli başkan istifa etti, AK Partiye katıldı

'nin Toprakkale ilçesinin 'li Belediye Başkanı , partisinden istifa ederek törenle 'ye katıldı.
Ak Parti Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu başkanlığında Cebelibereket Kültür Merkezi'nde AK Parti Osmaniye İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor ve ilçe teşkilat başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

Yapılan tören sonunda CHP'li Toprakkale ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Belediye Başkanı Demirci'ye parti rozetini AK Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu taktı.

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