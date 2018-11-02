  • Güncel
  • 02.11.2018 16:39
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 19:04

'ya sessiz kalan ve malum medyanın olayına ikiyüzlü tepkisi

Şarkıcı 'nın sevgilisi 'ın kendisine şiddet uyguladığını belirtip şikayetçi olması sonrası medya ayağa kalktı. Sıla'ya desteğini sunanlar arasında Genel Başkanı yer aldı. Ama aynı medya ve Kemal Kılıçdaroğlu, 'de programını sunan 'nın eşi 'ya uyguladığı şiddete ses çıkarmamıştı.

Eşini döven Küçükkaya için neredeydiniz?

Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor... Şarkıcı Sıla sevgilisi Ahmet Kural'ı, kendisini dövdüğü gerekçesi ile şikayet etti. Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sıla, savcılıktan Ahmet Kural ile ilgili koruma ve uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti.

'45 DAKİKA BOYUNCA DÖVDÜ, KAFAMA KÜL TABLASI FIRLATTI'

'nın iddialarına göre olay 29 Ekim tarihinde, 'ın evinde gerçekleşti. Ahmet Kural'ın alkollü olduğunu belirten Sıla 'Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı' dedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA SESSİZ KALANLAR NEREDE?

Çok değil bir süre önce, ekranlarında '' programını sunan 'nın, iki yıl evli kalıp ayrıldığı eşi 'ya uyguladığı şiddet ortaya çıkmıştı.

Programlarında kadına uygulanan şiddetten yakınan İsmail Küçükkaya'nın, 2016 yılında evlendiği Eda Küçükkaya'ya şiddet uyguladığı ve "şu anki konumum olmasa yüzünü gözünü dağıtırdım" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı. O dönem Eda Küçükkaya'nın yaşadıklarını sümen altı eden malum medya, Sıla için gösterdiği tepkinin hiçbirinin Küçükkaya vakasında sergilemedi.

KÜÇÜKKAYA'YA SUSTU, SILA'NIN YANINDA DURDU

Olayın patlak vermesinin ardından magazin ve siyaset camiasından birçok isim Sıla'ya destek mesajları paylaştı. Bu isimlerin arasında Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sıla'yı aradı.



Sıla ile yaptığı görüşmeyi aktaran Kemal Kılıçdaroğlu "Kendisini aradım, üzüntülerimi dile getirdim. Türkiye'nin sevilen sanatçısı. Kadına, sanatçıya şiddeti kabul etmiyoruz. Sanatçı toplumun dinlediği, beğendiği bir kişi. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Üzülmemesini söyledim. Toplum sizin yanınızda dedim." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu ikiyüzlü tavrı, bu kadarına da 'pes' dedirtti.

BUNUN ADI İKİYÜZLÜLÜK!

Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın eşini bırakın aramayı üç maymunu oynayarak konuyu görmezden gelmişti. Ahmet Kural için yaptığını İsmail Küçükkaya için neden sergilemeyen Kılıçdaroğlu, acaba Küçükkaya'nın eşini de aradı mı? "Muhalif olunca kadın dövmek serbest mi oluyor?" dedirten çelişkiyi Kılıçdaroğlu'nun nasıl açıklayacağı merak ediliyor.

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