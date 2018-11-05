Başkan Erdoğan: Haydutlara meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli dizayn ve inşa faaliyetleriyle başlatılan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilme törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:
DOĞU Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseler ülkemizin Deniz Kuvvetleri'nin en az diğer unsurları kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız.
GEÇEN hafta lazer testlerine şahitlik ettik. İnsansız hava araçları konusunda ilk 5-6 ülke içindeyiz. ATAK helikopterleri öne çıkıyor. Türkiye savunma sanayiinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden 35'lere indirdi. 4 şirketiyle savunma sanayi konusunda dünyanın en iyilerine giren ülkemiz bu alanda 6. konumdadır.
YUNANLILAR KAÇTI
Yunanistan'ın Sisam Adası'ndan hareket eden Yunan askeri araştırma gemisi, Türk karasularına girerek Kuşadası Kadınlar Denizi açıklarına kadar geldi. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hareket etmesi üzerine Yunan gemisi, hemen bölgeden ayrıldı.
DOĞU Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseler ülkemizin Deniz Kuvvetleri'nin en az diğer unsurları kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız.
GEÇEN hafta lazer testlerine şahitlik ettik. İnsansız hava araçları konusunda ilk 5-6 ülke içindeyiz. ATAK helikopterleri öne çıkıyor. Türkiye savunma sanayiinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden 35'lere indirdi. 4 şirketiyle savunma sanayi konusunda dünyanın en iyilerine giren ülkemiz bu alanda 6. konumdadır.
YUNANLILAR KAÇTI
Yunanistan'ın Sisam Adası'ndan hareket eden Yunan askeri araştırma gemisi, Türk karasularına girerek Kuşadası Kadınlar Denizi açıklarına kadar geldi. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hareket etmesi üzerine Yunan gemisi, hemen bölgeden ayrıldı.
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