

Kuşadası Körfezi'nde Yunanistan'a ait askeri bir araştırma gemisi görüntülendi. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hareket etmesi üzerine Yunan gemisi kaçtı.

Yunanistan'ın Sisam Adası'ndan hareket eden Yunan askeri araştırma gemisi önce uluslararası sularda bir süre seyretti. Daha sonra da sonra Kuşadası'nın Kadınlar Denizi açıklarında Türk karasularına da girerek seyrine devam etti.





Yunan askeri araştırma gemisinin Türk karasularına girdiği anın koordinatları radarla tespit edildi. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hareket etmesi üzerine Yunan askeri araştırma gemisi Türk karasularından çıkarak tekrar uluslararası karasulara girdi.







Yapılan araştırmada söz konusu Yunan askeri araştırma gemisinin 12 mil ile ilgili polemiklerin ardından Sisam Adası'nda konuşlandırıldığı ve o günden beri bölgede olduğu öğrenildi.



