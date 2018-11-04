Başkan Erdoğan TCG Burgazadanın teslim törenine katıldı

2004 yılından bu yana yakın takip altında tuttuğumuz savunma sanayi faaliyetleri bize bir gerçeği gösterdi. Bu gerçek de Türkiye'nin gerekli irade ortaya konulduğunda altından kalkamayacağı hiçbir iş olmadığıdır. Biz akademisyenlerimize, mühendislerimize, girişimcilerimize güvendik. Karadan denize, havadan uzaya kadar gelişmiş ülkelerle yarışabilecek ürünler ortaya çıktı.