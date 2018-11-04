Başkan Erdoğan TCG Burgazadanın teslim törenine katıldı

Başkan Erdoğan TCG Burgazada'nın teslim törenine katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Burgazada korvetimizi bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ediyoruz. Yerli ve milli imkanlarla yürütülen Milgem Projesi ürünü olan Burgazada korvetinin hayırlı olmasını diliyorum. Herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
DOĞU AKDENİZ MESAJI
Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarının adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmeyeceğiz. Kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yok. Biz sadece kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük hataya yaptıklarını anlamaya başladılar. Denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız.
SAVUNMA SANAYİ
Bizim bu gemilerimiz bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Savunma sanayimizde rahmetli Özal'la başlayan atılımları bambaşka boyuta taşıdık. Bir üst sınıf firkateynimiz İstanbul'u da denizlere indirdiğimizde bambaşka bir lige çıkmış olacağız.
2004 yılından bu yana yakın takip altında tuttuğumuz savunma sanayi faaliyetleri bize bir gerçeği gösterdi. Bu gerçek de Türkiye'nin gerekli irade ortaya konulduğunda altından kalkamayacağı hiçbir iş olmadığıdır. Biz akademisyenlerimize, mühendislerimize, girişimcilerimize güvendik. Karadan denize, havadan uzaya kadar gelişmiş ülkelerle yarışabilecek ürünler ortaya çıktı.