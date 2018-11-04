Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in İlk Kaynak Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

* Burgazada korvetimiz bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ediyoruz. MİLGEMProjesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen Burgazda korvetimiz ülkemize, milletimize, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

* En geç 2020'de Kınalıada'yı da Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseler, diğer hususlar kadar ülkemizin denizde de güçlü olması gerektiğini hatırlatmıştır. Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarımızın Kuzey Kıbrıs dışlanarak gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur.

* Türkiye daha önceden elindeki filoyu bile yurtdışında yaptırırken bu başarının önemi anlaşılacaktır. MİLGEM projesinin ilk gemisi olan HeybeliAda'yı Preveze deniz savaşının yıldönümünde denize indirerek anlamlı bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Denizdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız. Biz mühendislerimize güvendik, teknisyenlerimize, araştırmacılarımıza,akademisyenlerimize, subaylarımıza en önemlisi de girişimcilerimize güvendik. Dünyanın en üst ligindeki ülkelerle rekabet edeceğimiz ürünler çıktı. Türkiye'yi adeta denize ayak basmayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz.

* Ankara'da geçtiğimiz hafta lazer testlerine şahitlik ettik. İnsansız hava araçları konusunda ilk 5-6 ülke içindeyiz. Atak helikopterleri öne çıkıyor. Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden 35'lere indirdi. Dost ve kardeş devletlerden başlayarak, dünyadaki pek çok ülkelerin ilgi alanına bizim çalışmalarımız giriyor. Daha 3 hafta önce Pakistan'a teslimi yapılan denizde ikmal gemisi de gurur verici çalışmalardan biridir. İnşallah bu alanda her geçen yıl hem kendi ihtiyacımız hem de ihracat konusunda daha iyi noktalara ulaşacağız.

* Savunma sanayini ne kadar geliştirirsek diğer noktalarda da o kadar ileri gideceğimiz açıktır. Bu alanı önümüzdeki dönemde daha fazla destekleyeceğiz. 4 şirketiyle savunma sanayi konusunda dünyanın en iyilerine giren ülkemiz bu alanda 6. konumdadır. Kobilerimiz esnek ve dinamik yapılarıyla en önemli gücümüzdür. Yerlileşme hedeflerimizi Kobilerimizle hayata geçiriyoruz.

* 1000 yıldır gözlerini kırpmayan şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Karada, denizde havada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. Burgazada korvetimizin ülkemize, ordumuza, tüm personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. MİLGEM projesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.