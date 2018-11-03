Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yol kenarındaki kaya parçalarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Soğanlısuyu mevkisinde Serdar Halil Girgin'in (53) kullandığı 34 UP 1874 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki kaya parçalarına çarparak savruldu.

Girgin'le seyahat eden arkadaşları durumu, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Girgin'in, İstanbul'dan Amasra'ya arkadaşlarıyla motosiklet turuna çıktığı ve bir havayolu şirketinde pilotluk yaptığı öğrenildi.





THY'NİN EN UZUN UÇUŞUNDA GÖREV ALDI

Pilot Serdar Halil Girgin'in, 2013 yılında Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilotlarından olduğu, THY tarihinde en uzun kesintisiz uçuş yaptığı ortaya çıktı.

Girgin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Başbakanlığı döneminde Rusya'dan Arjantin'e 16 saat kesintisiz uçuşla getiren pilot olarak tarihe geçtiği öğrenildi.

Uçuşun, THY tarihinde bugüne kadar iniş yapılmadan gerçekleştirilen en uzun uçuş olduğu öğrenildi.