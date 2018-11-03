  • Güncel
  • 03.11.2018 22:49
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 22:49

Tarihe geçen pilotu kazada hayatını kaybetti

-İstanbul karayolunun Ereğli ilçesi Soğanlı rampaları mevkisinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden pilotun, 2013 yılında Cumhurbaşkanı 'ın 16 saat kesintisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçtiği ortaya çıktı.

Tarihe geçmişti! O pilottan acı haber

'ın Ereğli ilçesinde, yol kenarındaki kaya parçalarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Soğanlısuyu mevkisinde 'in (53) kullandığı 34 UP 1874 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki kaya parçalarına çarparak savruldu.

Girgin'le seyahat eden arkadaşları durumu, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Girgin'in, İstanbul'dan Amasra'ya arkadaşlarıyla motosiklet turuna çıktığı ve bir havayolu şirketinde pilotluk yaptığı öğrenildi.

THY'NİN EN UZUN UÇUŞUNDA GÖREV ALDI
Pilot Serdar Halil Girgin'in, 2013 yılında Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilotlarından olduğu, tarihinde en uzun kesintisiz uçuş yaptığı ortaya çıktı.

Girgin'in, Cumhurbaşkanı 'ı Başbakanlığı döneminde Rusya'dan Arjantin'e 16 saat kesintisiz uçuşla getiren pilot olarak tarihe geçtiği öğrenildi.

Uçuşun, THY tarihinde bugüne kadar iniş yapılmadan gerçekleştirilen en uzun uçuş olduğu öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTarihe geçen THY pilotu Serdar Halil Girgin kazada hayatını kaybetti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar