ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra asitte eritilmiş olduğunu yazdı. Gazete, ismini bir yetkiliye dayandırdığı haberde Kaşıkçı'nın cesedinin başkonsolosluk binasında ya da başkonsolosun rezidansında asitte eritilmiş olabileceğini, yapılan arama ve incelemelerde elde edilen delillerin de bu tezi desteklediğini ifade etti. Suudi Arabistan'ın resmi makamları, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etse de cesedin nerede olduğunun bilinmediğini savunurken, tüm bu iddialar dünya basınında yeterli bulunmadı. Kaşıkçı'nın Suudi yetkililer tarafından öldürülmesi, parçalanması veya asitle yok edilmesine karşın dünya basını "Bunu kim yaptı? Suudiler bu işten bu kadar basit kurtulamaz" yorumunu yaptı.
ELÇİLİK İŞİN İÇİNDE OLABİLİR
ABD'nin New York kentinde Hudson Nehri'nde koli bandıyla birbirlerine yapıştırılmış halde bulunan Suudi iki kız kardeşin annesi şok bir açıklama yaptı. Anne, ABD'den iltica isteyen Tala Farea ve Rotana Farea isimli kızlarının kaybolmadan bir gün önce Washington'daki Suudi Büyükelçiliği'nden aranarak "ABD'den ayrılın. Ülkenize dönün" mesajı aldıklarını söyledi.
FEDERER, CİDDE'YE GİTMİYOR
SuudiArabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti, ülkede gerçekleşecek bir spor organizasyonuna da yansıdı.
Cidde kentinde 22 Aralık'ta düzenlenecek Kral Salman Tenis Şampiyonası için teklif alan ünlü tenisçi Roger Federer, organizasyona katılmayı reddetti.
İsviçreli tenisçi konuyla ilgili olarak "Oynamamayı tercih ediyorum. Şu an için orada oynamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
KAŞIKÇI İÇİN TEHLİKELİ BİR İSLAMCI DEMİŞ
Washington Post gazetesi, Velihat Prens Selman'ın Kaşıkçı'nın ardından ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü yazdı. Gazete, görüşmede Selman'ın Kaşıkçı için "tehlikeli bir İslamcı" dediğini etti. Suudi bir yetkili ise Prens'in böyle bir ifade kullanmadığını ileri sürdü.
ELÇİLİK İŞİN İÇİNDE OLABİLİR
ABD'nin New York kentinde Hudson Nehri'nde koli bandıyla birbirlerine yapıştırılmış halde bulunan Suudi iki kız kardeşin annesi şok bir açıklama yaptı. Anne, ABD'den iltica isteyen Tala Farea ve Rotana Farea isimli kızlarının kaybolmadan bir gün önce Washington'daki Suudi Büyükelçiliği'nden aranarak "ABD'den ayrılın. Ülkenize dönün" mesajı aldıklarını söyledi.
FEDERER, CİDDE'YE GİTMİYOR
SuudiArabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti, ülkede gerçekleşecek bir spor organizasyonuna da yansıdı.
Cidde kentinde 22 Aralık'ta düzenlenecek Kral Salman Tenis Şampiyonası için teklif alan ünlü tenisçi Roger Federer, organizasyona katılmayı reddetti.
İsviçreli tenisçi konuyla ilgili olarak "Oynamamayı tercih ediyorum. Şu an için orada oynamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
KAŞIKÇI İÇİN TEHLİKELİ BİR İSLAMCI DEMİŞ
Washington Post gazetesi, Velihat Prens Selman'ın Kaşıkçı'nın ardından ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü yazdı. Gazete, görüşmede Selman'ın Kaşıkçı için "tehlikeli bir İslamcı" dediğini etti. Suudi bir yetkili ise Prens'in böyle bir ifade kullanmadığını ileri sürdü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.