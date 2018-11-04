PKK'ya Hançer darbesi

Üç gün önce Şırnak kırsalında düzenlenen "Hançer-6 Operasyonu"nuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bir mağaraya düzenlenen ve 8 teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün Cudi cephe sorumlusu Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu olduğunu duyurdu.
'TELSİZ KODUNU İPTAL EDİN'
Şırnak'taki ağır darbe sonrası örgütün sahadaki teröristlerle kurduğu telsiz bağlantısında Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu'na ait telsiz kodlarını panikle iptal edilmesini istediği tespit edildi.
Aynı operasyonda öldürülen teröristlerden "Kemal Bagok" kod adlı terörist Lokman Genç'in de 4 Ekim'de Mardin'in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit edildiği saldırıyı düzenlediği belirlenmişti.
Şırnak'ta 31 Ekim'den bu yana 18 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
O ŞİRKETLER YAKIN TAKİPTE
Diğer taraftan örgüte finans sağlayan bölgedeki şirketler de yakın takibe alındı. Terörle bağlantılı 259 muhtar ve 635 korucunun görevden alınması ardandan, MASAK ve istihbarat birimlerinin Kandil'e para aktaran firmaları incelediği, PKK'ya müzahir olduğu gerekçesi ile ihaleden yasaklı kişilerin, temiz kişiler üzerine kurdukları paravan şirketlerle örgüte para aktarıldığı belirlendi. Söz konusu şirketlere yönelik operasyon yapılacağı bildirildi.
SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ
Van'daki operasyonda, içinde çok sayıda teçhizat, mühimmat ve yaşam malzemesinin bulunduğu 3 ayrı sığınak bulundu. Teröristlerin, sığınakların üzerini tahtalarla kapatıp toprakla gizlediği belirlendi. Kış yapılanması için hazırlandığı anlaşılan sığınakların tümü imha edildi.
DEODORANT KUTUSUNDA BOMBA
Diyarbakır Dicle'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından yapılan operasyonda Diyarbakır başta olmak üzere metropol kentlerde terör eylemi yapmak üzereyken yakalanan 3 PKK terörist silah, mühimmat ve patlayıcılarla birlikte yakalandı. Güvenlik güçlerince ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, teröristlerin plastik patlayıcıyı deodorant kutusu içerisinde kent merkezine getirmeye çalıştıkları belirlendi. Operasyonda, teröristlerle birlikte el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bomba uzman ekipleri tarafından imha edildi.
SABAH
'TELSİZ KODUNU İPTAL EDİN'
Şırnak'taki ağır darbe sonrası örgütün sahadaki teröristlerle kurduğu telsiz bağlantısında Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu'na ait telsiz kodlarını panikle iptal edilmesini istediği tespit edildi.
Aynı operasyonda öldürülen teröristlerden "Kemal Bagok" kod adlı terörist Lokman Genç'in de 4 Ekim'de Mardin'in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit edildiği saldırıyı düzenlediği belirlenmişti.
Şırnak'ta 31 Ekim'den bu yana 18 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
O ŞİRKETLER YAKIN TAKİPTE
Diğer taraftan örgüte finans sağlayan bölgedeki şirketler de yakın takibe alındı. Terörle bağlantılı 259 muhtar ve 635 korucunun görevden alınması ardandan, MASAK ve istihbarat birimlerinin Kandil'e para aktaran firmaları incelediği, PKK'ya müzahir olduğu gerekçesi ile ihaleden yasaklı kişilerin, temiz kişiler üzerine kurdukları paravan şirketlerle örgüte para aktarıldığı belirlendi. Söz konusu şirketlere yönelik operasyon yapılacağı bildirildi.
SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ
Van'daki operasyonda, içinde çok sayıda teçhizat, mühimmat ve yaşam malzemesinin bulunduğu 3 ayrı sığınak bulundu. Teröristlerin, sığınakların üzerini tahtalarla kapatıp toprakla gizlediği belirlendi. Kış yapılanması için hazırlandığı anlaşılan sığınakların tümü imha edildi.
DEODORANT KUTUSUNDA BOMBA
Diyarbakır Dicle'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından yapılan operasyonda Diyarbakır başta olmak üzere metropol kentlerde terör eylemi yapmak üzereyken yakalanan 3 PKK terörist silah, mühimmat ve patlayıcılarla birlikte yakalandı. Güvenlik güçlerince ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, teröristlerin plastik patlayıcıyı deodorant kutusu içerisinde kent merkezine getirmeye çalıştıkları belirlendi. Operasyonda, teröristlerle birlikte el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bomba uzman ekipleri tarafından imha edildi.
SABAH
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.