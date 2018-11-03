TRUMP'LA GÖRÜŞME

''Trump'la yaptığımız görüşmede masada olan çok önemli bazı konular var. bunlardan biri, Kuzey Suriye'deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor. Münbiç'te devriye çalışmaları devam ediyor. Görüşmeyi yaptığımız günde de bu çalışmalarla ilgili hareket başlamıştı. Biz önce eğitim çalışmalarını Türk ve Amerikan askerleri Gaziantep'te yapıldı. Hedefimiz, bir an önce bu terör örgütlerini buradan çıkarılmasıdır. Dışişleri Bakanlarımız arasında belirlenmiş 90 günlük bir yol haritası vardı ancak bu haritaya uyulmadı. Şimdi bu haritanın uygulanmaya konma zamanı dedik bu süreç devam ediyor. Diğer bir konu da finans ile alakalı Halk Bankası'na ilişkin konulardı. İlgili Bakan arkadaşlarıma hemen talimat vereceğim dedi. Münbiç ile ilgili verdiği talimatı biz de gerçekten gördük. İçişleri ve Adalet Bakanlarımza ilişkin konuya gelince, eş zamanlı olarak yaptırımları kaldırma kararı almıştık. Belirlenen gün ve saatlerde yaptırımlar kalktı. Aramızda artık böyle bir şey yok.''

HALKBANK DAVASI

Trump'la görüştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Trump, 'Halkbank konusunda talimat vereceğim' dedi." diye konuştu.

ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili Hakan Atilla hakkında dava açmıştı. Dava sonucunda Atilla'ya 32 ay hapis cezası verilmişti.

ABD'nin ekonomik yaptırımlarını delen bankalara daha önce para cezası vermiş olması, Halkbank'a da böyle bir ceza gelebileceği ihtimalini doğurmuştu. Ancak Halkbank Atilla davasının tarafı değildi.