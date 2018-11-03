Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Az önce imzaladık

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Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



'ANLAŞMA YIL SONUNA KADAR BİTECEK'

Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar bitirme kararlığındayız. Bu anlaşma ile ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum.



'TÜM BÖLGENİN YARARINA OLACAKTIR'

Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.



ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik



Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık.



15 TEMMUZ'UN ARDINDAN UKRAYNA DOSTLUĞUNU GÖSTERDİ

15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum.



Poroşenko'nun açıklamaları;



Türkiye sadece komşu değil kilit ortağımızdır. Kırım için beraber çalışmaya kararlıyız. Serbest Ticaret Antlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimatları verdik



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